Départ Hawaiki Nui : des passagers d’Air Tahiti en colère

Ce dimanche 27 octobre, les rameurs de l'Hawaiki Nui se sont envolés pour les Raromatai. Un départ qui n'a pas été sans conséquences... Les passagers du vol Air Tahiti de 7h pour Makemo et Anaa ont vu leur vol annulé alors qu'ils avaient enregistré. De quoi provoquer la colère de certains...





Polynésie la 1ère (MLSF), Roan Poutoru •

A J-3 avant le grand départ de l'Hawaiki Nui Va'a 2019, tous les regards sont déjà rivés sur la course... Ce dimanche matin, les rameurs prenaient l'avion pour les Raromatai. Mais à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, ils n'étaient pas les seuls à s'envoler pour les îles. Sauf que le vol d’Air Tahiti programmé à 7h pour Makemo et Anaa a été annulé, 15 minute après leur enregistrement. La raison : Air Tahiti a réservé les vols pour Hawaiki Nui.Certains des passagers venaient de Tautira, ils se sont levés tôt pour avoir leur vol. Alors, à l’aéroport ce matin, la fièvre est montée d’un cran. "Ce n'est pas priorité Hawaiki Nui, nous aussi on est la population quand même. Ca fait plus de trois mois que je suis à Tahiti, j'ai envie de rentrer chez moi !", confie en colère Aliane Tehei, originaire de Makemo.