Elles : Tiare Trompette et Vaiana Mahinui nous parlent de danse

La série documentaire "Elles" revient mardi 11 mars à 19h30 avec un nouvel épisode autour de deux figures de la danse en Polynésie : "Corpor'elles".

12 femmes d’exception, au parcours puissant et inspirant, se racontent à travers cette collection documentaire inédite. « ELLES » sont écrivaine, professeure, soignante, scientifique, artisane… et se distinguent par leur engagement sans faille au service de la culture, de la nature et des autres.

Chaque film de la collection invite deux d’entre elles à se rencontrer pour confronter leurs expériences respectives : deux générations, deux destins, deux visions.

Episode 2 - CORPOR'ELLES

Tiare TROMPETTE / Vaiana MAHINUI

D’un côté, Vaiana Mahinui, professeure de Pole Dance et fondatrice de l'école "Tahiti Pole Art", propose des ballets acrobatiques empreints de grâce et d’audace, où l’art circassien rencontre une esthétique résolument moderne. Jeux de lumière, costumes, chorégraphies et musiques contemporaines se mêlent harmonieusement. De l’autre, Tiare Trompette, cheffe de la troupe de Ori Tahiti "Hei Tahiti", sublime la danse traditionnelle Tahitienne, en mettant en avant des costumes végétaux qui dialoguent avec la beauté des mouvements. Des rythmes puissants et hypnotiques, où la force et la précision des percussions captivent l’âme et célèbrent l’ancrage à la Terre. D’un côté, l’élément Air. De l’autre, celui de la Terre. Qu’est-ce qui nourrit les démarches artistiques de ces deux artistes Polynésiennes ? Elles nous confient leurs parcours, où le corps, vecteur de leur processus créatif, se fait le messager d’une quête commune : la danse comme outil d’expression et d’émancipation.

Un épisode réalisé par Pierre de Nicola