Elles : une nouvelle série documentaire sur les femmes inspirantes de Polynésie

12 femmes d’exception, au parcours puissant et inspirant, se racontent à travers cette collection documentaire inédite à découvrir sur Polynésie la 1ère à partir du 4 mars.

Service communication •

« ELLES » sont écrivaine, professeure, soignante, scientifique, artisane… et se distinguent par leur engagement sans faille au service de la culture, de la nature et des autres.

Chaque film de la collection invite deux d’entre elles à se rencontrer pour confronter leurs expériences respectives : deux générations, deux destins, deux visions. Elles sont originaires des différents archipels de Polynésie et ne se connaissent pas forcément, mais elles se rejoignent par leur générosité et leur goût de la transmission et du partage, autour de thématiques fortes : l’écriture, la danse, la résilience, les oiseaux, le soin, les savoir-faire. Elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leur quotidien et de leur histoire, dévoilant une part d’elles-mêmes, et nous révélant le moteur qui guide leur action.

Certaines sont des visages bien connus du paysage culturel polynésien ; d’autres ont rarement été mises en lumière. A travers leur parcours, leurs combats, leurs engagements, elles incarnent l’image de la femme polynésienne contemporaine, dans toute sa richesse et sa diversité, dans sa force et sa modernité.

Episode 1 - DES MOTS D’ELLES : mardi 4 mars à 19h30

Titaua PEU – Temiti LEHARTEL

Titaua Peu incarne une force littéraire inébranlable sur la scène océanienne et internationale. Romancière acclamée, féministe et militante engagée, elle bouscule les codes d'une société polynésienne encore marquée par des inégalités persistantes et les multiples stigmates du colonialisme, comme en témoignent ses romans – Mūtismes (2003) et Pina (2017), ce dernier ayant été brillamment traduit en anglais par Jeffrey Zuckerman pour Restless Books. Inspirée par les émeutes de 1995 contre les essais nucléaires, son œuvre, saluée pour sa profondeur et sa lucidité, fait l'objet d'études approfondies dans des institutions prestigieuses en Nouvelle-Zélande, en Australie aux États-Unis et ailleurs, témoignant de l'influence considérable de son engagement littéraire.

Temiti Lehartel, professeure agrégée d'anglais en double doctorat en littérature anglophone du Pacifique et en études sociales globales et urbaines, explore avec sensibilité son héritage multiculturel tahitien et samoan. À travers une poésie scandée qui questionne les fondements d'une société coloniale et capitaliste tout en s'inscrivant dans les luttes féministes, décoloniales et multiethniques, elle amorce un cheminement artistique encore en pleine maturation. N'ayant publié jusqu'à présent qu'un unique poème dans Littéramā'ohi, la jeune femme cultive patiemment sa voix poétique et aspire à suivre les traces des auteur.e.s emblématiques qui ont marqué sa vie.

Parce que « l'écriture appartient à tous », les deux femmes s'engagent pour faire émerger la parole d'un peuple afin qu'il n'en soit plus jamais dépossédé. À travers des ateliers d'écriture, chacune à sa manière, encourage les jeunes générations à oser s'exprimer librement. Ces portraits croisés et intimistes questionnent les deux autrices sur leur œuvre et leur processus créatif. Leur rencontre illustre la manière dont les luttes se rejoignent, montrant que la décolonisation des idées et la difficulté à prendre sa place de femme demeurent des combats actuels.