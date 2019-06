Il écope de 3 ans de prison pour avoir fauché un jeune à vélo

L'homme qui avait fauché un jeune garçon de 14 ans à vélo a été jugé aujourd'hui. Ce lundi 3 juin, le tribunal l'a condamné à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépot.



Il était maçon de profession et le 11 mai dernier, il avait percuté un jeune homme qui circulait à vélo dans la commune de Tautira, pk 14. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a déclaré à la barre "regretter profondément" son acte. Avant de prendre la route ce jour là, l'homme avait fumé du cannabis et avait absorbé 1,5 litres de bière.



Le montant de dommages et intérêts sera fixé lors d'une nouvelle audience.