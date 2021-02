Ils ont joué aux mousquetaires avec leurs bouteilles de bière

Six affaires de violence et une de trafic de stupéfiants étaient jugées en comparution immédiate lundi 22 février après midi. Une de ces affaires concernait deux frères qui avaient joué aux mousquetaires avec leurs bouteilles de bière.

DC •

Dans l'une de ces affaires, deux frères de Moorea s'étaient battus le 6 février 2021. La bagarre avait eu lieu sur fond d’alcool. Dans le feu de l'action, le grand frère avait donné un coup de bouteille de bière à son petit frère. Ce dernier avait été sévèrement blessé au cou.

À la barre, le petit frère a notamment déclaré : « Il a failli me tuer ! ». Le procureur général a requis 9 mois de prison pour le plus âgé et 5 mois pour le plus jeune.