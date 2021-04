Le Maris-Stella 4 reprend du service

DC •

Deux mois à quai pour cause de panne et de réparation. Le Maris-Stella 4 dont l'absence aux Tuamotu a transformé les jours en vaine attente va mêler à nouveau sa coque aux courants du retour. Les îles seront desservies dès ce mercredi 14 avril. Le navire est parti en début de soirée aujourd'hui. Dans la journée, l'équipage effectuait les derniers réglages sur le navire. Le reportage de James Heaux et de Mirko Vanfau qui sont allés à bord du navire ce mardi après-midi.