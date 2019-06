A Maiao, le retour des enfants de l'île

Reportage

Depuis leur départ de l'île, ils vivent loin de leur famille. Certains sont partis depuis plus de cinq ans, comme Tahia Tehotu, qui est originaire de Maiao et habite Papeete. "Je suis contente de retourner à Maiao pour revoir ma famille, c'est aussi une occasion d'emmener mes enfants", confie cette jeune mère de famille.Sur les quais, les familles attendent avec impatience le retour des enfants partis loin. "Ce n'est pas tous les jours que je vois ma fille et mes petits-enfants... C'est rare", explique Duro, papa de Tahia. Au village, c'est donc jour de fête. Solidaire, toute la population s'est répartie les tâches pour accueillir les enfants de l'île. Autour de la table, on sent le bonheur de partager, enfin, en famille.A cette occasion, des élèves de Moorea sont venus à Maiao avec leurs copains originaires de l'île. Ils ont préparé un spectacle, un projet artistique qui parle de de l'île et de solidarité. Il a été coordonné par Vaitiare Cruvellier, professeur de tahitien. "Ma mère y est née, elle vit ici avec mon père depuis plus de 40 ans. Je suis fière de ce retour à Maiao", confie l'enseignante.