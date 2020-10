Ua Pou : rencontre avec Aleita, une agricultrice polyvalente

Le faapu n'est pas seulement une affaire d'hommes à Ua Pou, il y a aussi Aleita, une jeune femme qui se fait une place dans ce secteur prometteur. Parmis ses produits, on retrouve le piere, ou banane séchée, un mets qui est très apprécié en Polynésie.

Le faapu n'est pas seulement une affaire d'hommes à Ua Pou, la preuve : Aleita est une jeune femme qui s'est fait une place malgré les difficultés d'un secteur à dominance masculine et à forte concurrence.Parmis ses produits, on retrouve le piere, ou banane séchée, un mets qui est très apprécié en Polynésie. Aleita les fait sécher directement au soleil, un procédé qui selon elle permet de garder la saveur du fruit.Sur ses parcelles de terre, on peut aussi retrouver du manioc et des patates douces...Sur la terre des hommes, elle est le parfait exemple de ce que les marquisiennes peuvent accomplir !