Mieux formés pour mieux garantir la sécurité...

Pour faire face à la délinquance toujours plus extrême au fenua, la police municipale se prépare.

Il y a de plus en plus de violences dures en Polynésie, elles seraient notamment "dues à l'ice", comme l'a déclaré un formateur d'unités de Police. Pour faire face à ces situations dangereuses, les policiers municipaux doivent donc pouvoir être formés pour faire face à des situations de plus en plus extrêmes. Ils ont justement bénéficié d'un stage avec un professionnel du self-défense. L'objectif est de mettre à jour les capacités techniques et physiques des agents de police et de leur permettre "de faire face à des situations dangereuses avec des délinquants parfois lourdement armés".