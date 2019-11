Après avoir été entendu trois heures par le juge d'instruction, ce mercredi 13 novembre, le milliardaire Guy Laliberté a été mis examen pour "acquisition, détention, transport, cession, usage et complicité de production de stupéfiants".

le milliardaire Guy Laliberté mis en examen

Ce mercredi matin, le milliardaire a été entendu trois heures par un juge d'instruction.Guy Laliberté a été mis en examen pour "acquisition, détention, transport, cession, usage et complicité de production de stupéfiants".Le dernier motif étant criminel, Guy Laliberté encourt jusqu'à 20 ans de prison. L’ex-patron du Cirque du soleil est ressorti libre du bureau du juge mais a été placé sous contrôle judiciaire, qui ne lui interdit cependant pas de se rendre au Canada.Selon son avocat Me Piriou : "il n’y a rien d’exceptionnel dans cette affaire. Il n’y a pas de trafic ni de vente de cannabis, mais seulement de la consommation personnelle, pour raisons médicales". L’avocat a par ailleurs dénoncé dans cette affaire, "la violation du secret de l’enquête et de l’instruction".Mardi 12 novembre, Guy Laliberté a été placé en garde à vue à Papeete . Il était entendu par rapport au cannabis qu’il ferait pousser sous serre sur son atoll de Nukutepipi. L’ex patron du Cirque du soleil a été interrogé sur des ventes de pakalolo qui auraient eu lieu à Tahiti via l’un de ses employés. Une information judiciaire a été ouverte pour trafic de stupéfiants.