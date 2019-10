Les policiers de Papeete choqués par l’assassinat de leurs collègues parisiens Les policiers de Papeete choqués par l’assassinat de leurs collègues parisiens

Jeudi 3 octobre, quatre policiers, trois hommes et une femme, ont été tués à l’arme blanche sur leur lieu de travail à la préfecture de Paris sur l’île de la Cité. L'assaillant, lui-même fonctionnaire de police, a été neutralisé. Une enquête a été ouverte pour "homicide" et "homicide volontaire". Selon les informations recueillies par franceinfo, l'homme originaire de Martinique s'était converti à l'islam en 2017. Aucun lien n'est établi entre sa conversion et son acte, précisent les sources et les enquêteurs semblent se diriger vers la piste d'un conflit personnel entre le meurtrier et sa supérieure hiérarchique, elle même victime de l’attaque. Cette dramatique agression intervient au lendemain d’une forte mobilisation de la police nationale en vue de dénoncer leurs conditions de travail.