Programmation spéciale pour la journée des droits des femmes en Polynésie

Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la journée pour les droits des femmes a pour objectif de mettre en exergue les avancées reliées à ces droits. Polynésie la 1ère se met aux couleurs de cette célébration.

L'émission Fare Ma'ohi reçoit des femmes inspirantes de Polynésie du 3 au 6 mars et vous propose une émission spéciale en prime time le vendredi 7 mars à 19.25. Du 10 au 14 mars à partir de 16.00 - portraits de femmes qui font bouger le pays dans l'émission 'oea.

Tous les mardis à partir du 4 mars à 19.25 : Elles

12 femmes d’exception, au parcours puissant et inspirant, se racontent à travers cette collection documentaire inédite. « ELLES » sont écrivaine, professeure, soignante, scientifique, artisane… et se distinguent par leur engagement sans faille au service de la culture, de la nature et des autres.

Mardi 4 mars : "Des mots d'Elles"

Titaua PEU – Temiti LEHARTEL

​Mercredi 05 mars à 19H25, votre émission Patitifa vous donne rendez-vous en Nouvelle Calédonie avec le documentaire inspirant qui aborde la transidentité : "L’autre femme"

Réalisé par le photographe calédonien Stéphane Ducandas avec la complicité de l’autrice Cécile Rivière, le film « L’autre femme » nous immerge dans le quotidien d’une relation mère-fils d’un genre différent avec comme décor la construction d’une nouvelle identité. L’œuvre est une véritable aventure humaine et un acte militant pour montrer l’importance des liens familiaux quelle que soit son identité.

​Mercredi 05 mars 20h25 : Te Puna Ora

Te puna ora est un savant mélange entre mythologie et réalité, qui suit le parcours de vie de trois femmes polynésiennes alors qu’elles forment un mouvement social en Polynésie française. L’histoire est menée par POEMA, une mère tahitienne, voyageuse, appelée à rejoindre une alliance de femmes. Auprès de sa mère spirituelle, HINANO, et d’ANUAVAI, jeune et prometteuse militante, ces trois femmes lèvent les voiles, partageant le but collectif d’unir les savoirs ancestraux polynésiens aux politiques écologiques imminentes qui affecteront l’avenir de leur peuple et de la planète. L’histoire reflète l’ancienne sagesse de HINA, la déesse polynésienne de la création, qui confère à ces femmes son pouvoir, alors que celles-ci s’empressent de trouver des solutions face à la crise climatique.

Samedi 08 mars à 10H30 : Pu Fenua, branche de vie

Lorsque l'on googlelise "placenta" ce ne sont pas moins de 318 000 résultats qui s'affichent. Le placenta nous donne de l'information sur l'histoire de l'enfant qui vient de naître, et aussi sur la mère qui vient d'accoucher et par extension ses origines. De par le monde, le placenta est considéré comme une continuité du bébé, qu'il faut honorée.

à 13.00 : Pomare, une reine en héritage

C'est l'histoire d'une Reine de France, illustre de son vivant, dont le nom résonnait dans tout Paris alors qu'elle régnait à 18 000 km de là. Elle n'a rien de Marie-Antoinette, pourtant, depuis son petit royaume de l'autre bout du monde, elle a réussi à mettre en péril l'entente entre Versailles et Westminster, les deux plus grandes puissances impériales de l'époque.

Dimanche 09 mars à 16.00 : Flora Aurima, Devatine, les étoiles de l’aurore

Réalisateurs : Estelle Castro-Koshy, Tokainiua Devatine, Matahi Tutavae

Cette histoire suit le parcours de Flora Aurima Devatine, l’écrivaine est fortement influencée par son enfance au Fenua 'Aihere, un lieu qui ancre sa vision du monde dans la culture polynésienne, une vie simple, en harmonie avec les éléments de la nature.