Rentrée scolaire : quand les profs sont aux abonnés absent

JT RENTREE PROF ABSENTEISME

Six semaines après la rentrée scolaire, des professeurs manquent encore à l'appel. Des postes sont encore non pourvus ou bien des arrêts maladie non remplacés.Les parents sont exaspérés, surtout dans les établissements les plus isolés. Exemple à Taravao ou encore à Ua Pou où 4 enseignants manquent encore à l’appel, ce qui entraîne des difficultés pour le personnel encadrant qui doit gérer au pire jusqu’à 120 élèves en même temps.Le reportage de Lucile Guichet-Tirao, Patita Savea, et notre correspondant Lionel Tehaamoana :