Sécurité routière : contrôles routiers sur la côte Est de Tahiti

Ces contrôles routiers avaient pour principal objectif de contrôler les comportements à risques (l’alcoolémie, les stupéfiants), mais aussi de vérifier que les usagers de la route portaient bien leurs équipements de sécurité : ceintures pour les automobilistes et casques s’agissant des deux-roues.



Lors de cette opération, sur 530 véhicules contrôlés,42 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre, dont notamment :

- 31 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique

- 11 amendes diverses



Ce bilan témoigne du nombre encore important d’usagers de la route qui conduisent en ayant consommé de l’alcool.



Le Haut-commissaire rappelle à tous les usagers que la route est un espace partagé et que les comportements dangereux qui restent trop fréquents sur les routes polynésiennes génèrent de nombreux accidents mortels. Même si les causes sont multiples, la consommation d’alcool reste le principal facteur de risque de ces accidents.



25 tués depuis le début de l’année 2019.