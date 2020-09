Steeve Bruneau, condamné à 20 ans de prison pour avoir tué Moana Poiraud à coup de pied de biche

« La haine a motivé Steeve. Il suffit de regarder les photos du corps. Il n'a laissé aucune chance à Moana. » Me Vaitiare Algan, avocate des parties civiles. Après deux jours de procès, Steeve Bruneau a été jugé et condamné aujourd'hui à 20 années de prison.



Aux assises, fin du procès de Steeve Bruneau. L'individu a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué Moana Poiraud, à coup de pîed de biche. Un crime sur fond de dette liée au trafic de stupéfiant qui s'est déroulé il ya 3 ans à Toahotu. Ce matin, les témoins et les experts se sont succédés à la barre.Steeve Bruneau, 22 ans, a été reconnu coupable d’avoir tué Moana Poiraud, en 2017, à Toahotu, à coups de pied de biche. Selon lui, pour une dette de stupéfiants.La famille de la victime, qui ne croit pas au mobile de la dette de stupéfiant, n’aura pas eu les réponses espérées. Steeve Bruneau est resté flou dans ses déclarations, contredisant parfois celles des témoins. L’avocat général avait requis entre 25 et 30 ans de prison : « Moana a été tué comme un chien.[...]L’effet des drogues n’est pas une excuse, au contraire » a-t-il martelé dans ses réquisitions.« La haine a motivé Steeve. Il suffit de regarder les photos du corps. Il n'a laissé aucune chance à Moana. » a plaidé Me Vaitiare Algan, l’avocate des parties civiles. C’est l’épilogue d’une enquête difficile commencée il y a 3 ans, sans arme ni ADN et avec 140 auditions de témoins à démêler.