13 000 personnes à la conférence du prophète de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Ils portent le nom d'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et seraient plus de vingt milles au Fenua. Les différents rapports officiels en France ont considéré que les mormons, comme on les nomme souvent, ne pouvaient être considérés comme une secte. Ce vendredi 24 mai, des milliers de membres sont rassemblés au stade Pater, autour de celui qu'ils reconnaissent comme leur leader mondial, le prophète Russell.M Nelson.

Qui est Russel M. Nelson ?

Ce dernier a été élu le dimanche 14 janvier 2018, dans la salle haute du temple de Salt Lake City (Utah, États-Unis). Russell M. Nelson a été soutenu et mis à part comme 17ème président et prophète de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avant son service en tant que président de l’Église, il a été président du Collège des douze apôtres du 15 juillet 2015 jusqu’à la date de son appel à présider l’Église. Il servait au sein du Collège des Douze depuis le 7 avril 1984.



Chirurgien et chercheur en médecine internationalement reconnu, le président Nelson a reçu une licence et une maîtrise de médecine de l’université d’Utah (1945, 1947). Il est membre des sociétés honorifiques universitaires Phi Beta Kappa et Alpha Omega Alpha. Il a fait son internat en chirurgie à l’hôpital général du Massachusetts, à Boston et à l’université du Minnesota où il a reçu son doctorat en 1954. Il a aussi reçu des doctorats honoris causa de sciences de l’université Brigham Young en 1970, de médecine de l’université d’Utah en 1989 et de sciences humaines du Snow College, en 1994.

Deuxième prophète à se déplacer en Polynésie

Russell M. Nelson est le deuxième prophète de la communauté à se déplacer en Polynésie. Le premier est Gordon B. Hinckley, en 1997. 22 ans plus tard, les membres de l'Eglise accueillent à nouveau le plus grand président de la communauté. Les préparatifs de la soirée ont débuté dès ce matin.



Entre 17h00 et 17h50, place d'abord à un moment culturel, avec des danses.

Puis de 19h00 à 21h00, une soirée spirituelle, avec le discours du prophète.