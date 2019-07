4 mois pour rebitumer la route de Heiri 4 mois pour rebitumer la route de Heiri

La route de Heiri « servitude Aratia Ruoto », à Faa’a, subira des travaux de re-bitumage à compter du lundi 15 juillet et ce, pour une durée de 4 mois, sur une section longue de 430 m.Le ministère de l'Equipement demande "une attention toute particulière de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier".La route était constellée d'ornières depuis plusieurs années, rebouchées au coup par coup. Cela contraignait souvent les automobilistes à zigzaguer, afin de les éviter. Et la situation empirait à chaque forte pluie.Après plus de 13 ans de dissensions entre la mairie de Faa'a et le Pays, un accord semble avoir été trouvé.