Affaire Boiron : 10 personnes jugées pour prostitution de mineurs

Le procès s'ouvre mardi 27 août et va durer deux jours.



Tout a débuté quand une mineure est arrêtée, en compagnie d’un trafiquant de drogue notoire. Les enquêteurs découvrent qu’elle se livre à la prostitution en échange d’ice.

Une enquête préliminaire est alors ouverte par le parquet pour proxénétisme sur mineure et trafic de stupéfiants.

Cette enquête permet de remonter à Sabine Boiron, décrite par certains dans ce dossier, comme « la mère maquerelle ». Cette ancienne institutrice était la maîtresse de l'homme d'affaires Thierry Barbion.



L’enquête a démontré que de soirées libertines étaient organisées dans des bureaux appartenant à l’homme d’affaires, chez lui, ou encore à l'étage de la boîte de nuit le Ute Ute, appartenant à Marc Ramel.

Sabine Boiron a présenté aux deux hommes, des jeunes filles, certaines mineures : l’une n’avait d’ailleurs que 13 ans.



Même après avoir appris leur minorité, ils auraient continué à avoir des relations sexuelles avec ces adolescentes, des relations parfois tarifées.



L’enquête a aussi révélé que pendant ces soirées à partenaires multiples, entre deux sushis, l’alcool et la drogue circulaient, facilitant le passage à l’acte.