Appel du 18 juin, un moment historique

Mardi 18 juin, la France commémorait le 79e anniversaire de l’appel historique du général De Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940. Un appel à la résistance de tous les Français civils et militaires face à l’envahisseur et occupant Nazi.En Polynésie française, on a aussi commémoré cet événement historique au monument de la France libre, avenue Pouvanaa a Oopa au nom du devoir de mémoire. Une cérémonie commémorative a eu lieu, mardi matin, en présence des représentants de l’Etat et du Pays.Pour la petite histoire, le discours mythique du 18 juin n'a pas été enregistré. Pourtant, l'appel a été diffusé sur la BBC, le 18 juin 1940 à 22 heures et le lendemain à midi.L'appel n'a d'ailleurs pas été entendu par grand monde en France, car le général de Gaulle était globalement méconnu. Cependant, le texte sera diffusé dans la presse régionale et le général prendra régulièrement la parole à la radio.Dès l'été 1940, il sera rejoint par des milliers de volontaires : les premiers combattants des Forces françaises libres. Quant à Charles de Gaulle, il reste pour l'éternité l'homme du 18 juin.