Contrairement à ce qui c'était produit lors du procès en première instance en juin 2017, la cour d'appel de Papeete a suivi la demande des avocats du Dr Patrick Parisot et le réquisitoire de l'avocat général.



Le verdict a été rendu jeudi 6 juin et s'avère favorable au médecin anesthésiste, totalement blanchi dans cette affaire.



En revanche, la cour d'appel a confirmé la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre du Dr Valla prononcée en première instance. Le médecin s'est également vu signifier une interdiction d'exercer pour une durée de trois ans.