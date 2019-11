Boxe, championnat de quartier pour les jeunes

La boxe anglaise fait école dans les quartiers de Pirae. Toute la semaine, les jeunes se sont initiés à la noblesse de cet art avec passion... Reportage.



Polynésie la 1ère (MLSF), David Chang, Sandro Ly •

Les jeunes enfants des quartiers difficiles de Pirae ont suivi des formations de boxe toute cette semaine. Comment donner des coups, comment en éviter et même comment en recevoir ? Le but est démocratiser la discipline et apprendre le respect à ces enfants.70 enfants ont répondu présent a cet entraînement. Ils viennent des quartiers Aroa Lagarde, Pirae Uta, Nahoata de Pirae. Pour leur dernier jour d’entraînement, ils se sont tous rassemblés ici a la salle omnisport de Fautaua. Au programme, cinq ateliers proposés avec un stand primordial où l’on apprennait à esquiver les coups.