C'est une première pour la commune. Ce samedi matin, Paea a collecté ses déchets d'équipements électriques et électroniques. L'opération était réservée aux particuliers. Tablettes, claviers, calculatrice, ordinateurs et autres smartphones ne doivent pas terminer dans les encombrants explique Edmond Ata, adjoint au maire chargé de l'environnement et membre de Fenua Ma. Selon Edmond Ata, ces appareils devraient être évacués vers la Nouvelle-Zélande.Au 15 août, 31 tonnes de matériels ont été récupérés. La prochaine collecte aura lieu le 14 septembre au stade de Arue.