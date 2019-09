Début d'incendie à l'école Farahei de Faa'a

Un début d’incendie sans gravité s’est déclaré, ce mercredi 11 septembre, à 8h, à l’école élémentaire de Farahei Nui, dans le quartier de Puurai, à Faa’a, indique la DGEE (Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements) dans un communiqué. Selon nos informations, le feu serait parti d'un transformateur EDT.



L’équipe enseignante est immédiatement intervenue pour mettre en sécurité les élèves.



Les pompiers se sont rendus sur place très rapidement et les élèves ont été accueillis à proximité, dans les locaux de la maison de l’enfance, avec leurs professeurs.



Les services de la mairie et la société EDT vont intervenir tout au long de la journée afin que l’école puisse reprendre ses activités dès jeudi matin.