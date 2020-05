Les 200 SDF hébergés pendant la crise sanitaire retrouvent leur difficile quotidien.



Déconfinement : les sans-abri de nouveau à la rue

Conséquence du déconfinement et d’un retour progressif à la vie quotidienne, les deux cents personnes sans abri hébergées dans différentes salles omnisport de la zone urbaine en vue de les prémunir de la contagion arpentent de nouveau les trottoirs de Papeete. Logés et nourris pendant deux mois, les SDF sont de nouveau confrontés à leur difficile condition. Leur quotidien débute toutefois chaque matin par un petit déjeuner du cœur offert par père Christophe et une poignée de bénévoles. Un rayon de soleil et d’humanité avant d’affronter l’isolement, l’indifférence, la pitié ou le dédain.