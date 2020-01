Les enceintes portatives envahissent les rues et prennent des formes nouvelles liées à l’évolution technologique des appareils de diffusion de musique. Malgré le prix élevé de ces appareils, de nombreux jeunes en sont dotés.

Polynésie la 1ère (MLSF), Sandro Ly •

Interview

Les enceintes musicales portatives envahissent les rues les mercredis et les vendredis. Malgré le prix élevé de ces appareils, de nombreux jeunes en sont dotés. Les enceintes connectées de nouvelle génération font particulièrement fureur auprès des jeunes . Plus l'enceinte est puissante plus elle coûte évidement. Il faut compter entre 30 et 50 000 Fcfp ... Et, ce sont les plus chers qui sont généralement les plus vendus.Ce samedi matin, dans les rues de Papeete, Matahi se promenait en famille muni de son enceinte. Ce qui plaît au jeune homme, c'est la basse : "C'est un bon son".