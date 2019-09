Le Rimap-p, la Marine Nationale et l'Armée de l'Air procèdent à un vaste exercice de sauvetage ce 18 septembre, à Taravao (Tahiti). Au total, plusieurs centaines de militaires sont mobilisés.Ils ont d'abord procédé à l'évacuation d'un blessé par hélicoptère. Le poste de contrôle s'occupe de coordonner l'exercice et de mettre en relation les avions, les hélicoptères, les camions et les 150 militaires, réservistes compris, sur le terrain. L'évacuation doit être sécurisée.Deuxième exercice : le largage de 7 colis pour que 90 personnes puissent tenir 3 jours.