Un hommage émouvant rendu à Torea

Polynésie la 1ère (MLSF), Thierry Stampfler et Mirko Vanfau •

Quelques fleurs flottant à deux encablures du lieu où Torea a disparu à jamais. Ce dimanche matin, ils sont arrivés par dizaine, des bouquets à la main : familles, proches, amis de Bora Bora, Raiatea et de Tahiti. C'est sur cette dernière île que le jeune homme de 23 ans s’était installé par amour, mais toujours au bord de la mer, sa passion de toujours. "Il est né sur la plage de Matira, il n'a jamais habité ailleurs que sur une plage. Il pêchait, il était heureux", raconte Yvette, la maman de Torea. "Je pensais qu'on était tout seul dans la douleur mais en fait il y a des milliers de personnes qui sont avec nous. Je les remercie", confie son papa, Heimata.De la retenue, de la pudeur et de l'amour il y en avait dans chaque geste, chaque parole prononcée... Une foule venue se réconforter et tenter de surmonter ce drame qui une fois de plus frappe un pêcheur parti en solitaire fusil à la main. "Il faut toujours partir accompagné, c'est important. Au cas où il arrive quelque chose, la deuxième personne peut prévenir les secours à temps", explique Vetearii Flohr, président de la fédération des sauveteurs en mer.L’idée de revenir sur les lieux pour cet hommage et ce partage, c’est Herehia, sa compagne, qui y tenait montrant un courage admirable tout au long de la cérémonie. "J'ai insisté pour qu'on fasse cette hommage ici, en ce lieu précis, en face de là où il nous a quittés. Je pense que ça fait parti du processus de deuil, je pense qu'il ne faut pas fuir car cela nous ne mènera pas sur le chemin de la guérison".Après une veillée lundi 17 février, la dépouille de Torea partira en Nouvelle-Zélande pour y être incinéré avant de revenir auprès des siens