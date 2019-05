Ils décident de braquer l'OPT pour continuer à faire la fête

Thomas et Hiro âgés de 23 et 21 ans voulaient continuer à faire la fête en boîte de nuit. Pour se procurer de l’argent, ils ont donc décidé de s’emparer du coffre fort de l'office des postes et télécommunications, situé au premier étage. Ils tentent de l'ouvrir en le jetant par la fenêtre.



Mais manque de chance, "les jeunes ne trouveront ni lingot ni diamant" dira le juge, mais des cartes bancaires non activées. Déjà condamnés pour vols et recel par le tribunal des mineurs, le procureur général a cette fois requis pour l’un 6 mois de prison avec sursis assorti de travail d’intérêt général et obligation d’indemniser l'OPT, et 12 mois de prison dont 6 avec sursis pour l’autre avec maintien en détention.