Jardin partagé : des légumes pour tous

Les jardins partagés permettent d’arrondir les fins de mois des familles qui les entretiennent mais aussi et avant tout de manger sainement. Cette expérience attire également les curieux. La mairie a donc imaginé un cadre pédagogique afin de recevoir du public régulièrement. Les familles qui entretiennent ces jardins ont été formées sur la base du volontariat pour servir de guides aux groupes, aux classes et aux particuliers qui aimeraient en savoir plus sur la gestion de ces parcelles. Ces visites devraient pouvoir générer quelques revenus supplémentaires.