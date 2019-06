Justice - L'affaire de la citerne d'Erima jugée ce matin

Le rappel des faits avec Marie-Christine Depaepe Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

L’affaire de la citerne d’Erima sera jugée ce matin, jeudui 6 juin, devant le tribunal correctionnel. Gaston Flosse, ex-maire de Pirae, et Edouard Fritch, actuel tavana de la commune, sont poursuivis pour détournement de fonds publics. La chambre territoriale des comptes avait révélé les faits dans son rapport daté du 26 octobre 2011.La peine maximale encourue pour ce délit est de 10 ans d’emprisonnement et 120 millions de francs cp d’amende. Elle peut être assortie d’une peine d’inéligibilité.Béatrice Vernaudon qui a succédé en 2008 à Edouard Fritch à la mairie de Pirae avait demandé le recouvrement des sommes indûment payées par la mairie. Selon Tahiti Infos, la défense de Gaston Flosse, assurée par Me François Quinquis, entend soulever la question de la prescription des faits.Par ailleurs, Gaston Flosse a été condamné à 200 000 cfp d'amende pour diffamation envers Edouard Fritch.