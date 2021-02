Les Maisons Familiales Rurales, alternative au système éducatif classique

Les MFR proposent des formations scolaires diplômantes en alternance dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'aménagement de l'espace, de la protection de l'environnement et des services en milieu rural.

Il est maintenant possible de passer à distance le Master 2 en ingénierie en formation, un diplôme permettant de diriger des maisons familiales rurales, les MFR. Ces structures accueillent des élèves en difficulté dans le système classique de l'éducation à partir de la 4e et les orientent vers des filières plus manuelles ou agricoles. La MFR de l’archipel des Australes est basée à Rurutu depuis 2007. Elle organise un tour de l'île depuis 2017 pour permettre aux élèves de découvrir les différents sites de formation où ils sont amenés à passer deux semaines par mois en alternance.