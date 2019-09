Le maire de Punaauia prend sa retraite de l'Education

Jour spécial, vendredi 30 août, pour le Centre pour Jeunes Adolescents d’Outumaoro, qui disait au revoir à celui qui fût directeur de l’établissement pendant plus de 20 ans, Simplicio Lissant. Une cérémonie émouvante à laquelle ont participé de nombreux anciens élèves du CJA, mais aussi d’anciens professeurs et plusieurs élus.



C’était une surprise pour Simplicio Lissant, actuel maire de Punaauia. Vendredi 30 août, pour son dernier jour au CJA d’Outumaoro avant son départ à la retraite, une fête était organisée en son honneur. Dans le réfectoire, les élèves et les enseignants de l’établissement étaient réunis, mais aussi de nombreux anciens élèves venus saluer le travail de leur directeur.



A son arrivée, les jeunes ont entonné une chanson qu’ils avaient écrite eux-mêmes et dans laquelle ils remerciaient « Monsieur le directeur, pour tout ce que tu as fait pour nous ». De nombreux anciens élèves, anciens enseignants et anciens responsables de cantine ont également pris la parole pour saluer le travail accompli par le directeur tout au long de ces 20 années en poste au CJA.



Des témoignages émouvant qui ont laissé place à des orero, des prestations de danse et de chant. Tous ont ensuite partagé un dernier déjeuner avec leur directeur.