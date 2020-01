Quelles études envisager après le secondaire ?



NS/PTT/CM •

Orientation post bac : l’heure du choix

Dans six mois, de 1 500 à 1 800 lycéens obtiendront leur diplôme de fin d’étude secondaire. Ils devront alors opter pour une orientation post bac : formation professionnelle, entrée dans la vie active ou études supérieures. Si certains d’entre eux savent déjà ce qu'ils veulent faire, la grande majorité l'ignore encore. Les futurs bacheliers sont venus chercher des réponses à l'occasion de la journée post-bac organisée comme chaque année à même époque sur le campus d'Outumaoro. Plusieurs centaines de jeunes âgés de 16 à 19 ansSont allés à la rencontre des universitaires et des représentants des entreprises et des administrations du pays.