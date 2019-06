Polémique quant à l'usage du stade Pater

© fapf

" Déjà délabrée, la piste du stade Pater aura encore subi les assauts extérieurs de la mise en place des festivités de l’Eglise Mormone" déplore le blog athlétisme en Polynésie L'article dénonce, photos à l'appui, "la ronde des voitures et des camionnettes et l'installation des tribunes" mises en place pour accueillir des milliers de personnes le 24 mai dernier à l'occasion des célébrations du 175e anniversaire de l'Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours et de la visite de son président Russel Nelson.Le site rappelle que le stade Pater avait déjà été endommagé à la fin des années 2000 lorsqu'une piste de moto cross artificielle avait été construite le temps d'un meeting, à grands renfort de camions bennes et d'engins de terrassement.Et le site de conclure : la saison prochaine s’annonce donc plus que problématique pour les nombreux athlètes des clubs qui s’entraînent à Pater.