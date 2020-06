La Police offre des ordinateurs à des familles nécessiteuses

La DSP (Direction de la Sécurité Publique) a offert 36 ordinateurs reconditionnés à la fondation FACE (Agir contre l’exclusion). Pendant la crise sanitaire la fondation avait lancé un appel aux dons pour permettre aux familles dépourvues d’ordinateurs de s’équiper.





Communiqué de la DSP :



Afin de répondre à l’appel aux dons de matériels informatiques de la Fondation FACE (Agir contre l’exclusion) lancé pendant la crise sanitaire, M. Mario BANNER-MARTIN, Directeur de la Sécurité Publique, a décidé de contribuer à cette action caritative en offrant du matériel informatique.



Trente-six ordinateurs réformés et leurs périphériques ont ainsi été remis ce mardi 16 juin au personnel de la Fondation à Tipaerui. Ces matériels seront reconditionnés par ses techniciens bénévoles puis remis à des familles nécessiteuses par le biais d'associations. Cette action permettra sans nul doute à ces familles d’accéder au numérique et leur facilitera ainsi une intégration dans la vie sociale et professionnelle.