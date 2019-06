L'accident mortel a eu lieu entre Taravo et Papeari. Selon nos confrères de La dépêche de Tahiti, le conducteur d'un pick-up a fait une embardée et plusieurs tonneaux sur la route. D'après des témoins sur place, l'homme roulait vite. Malgré sa prise en charge et son évacuation au CHT, centre hospitalier de Taaone, le chauffeur est décédé des suites de ses blessures.





Il s'agit de la 19e victime sur les routes du fenua depuis le début de l'année. C’est pire qu’à la même date l’an dernier...