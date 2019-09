3 ans de prison pour violences conjugales

3 ans de prison dont un avec sursis pour l’homme de 33 ans qui comparaissait aujourd’hui au tribunal correctionnel de Papeete. Il était jugé pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours d’itt.



Il est en couple depuis 5 mois. Sa compagne à 14 ans. suivie par les services sociaux. La semaine dernière, il frappe sa concubine parce qu’il refuse qu’elle aille au magasin acheter de l’alcool. Un coup de poing à l’œil, une pluie de gifles, il cogne sa tête contre un parpaing. C’est la grande sœur de cette dernière qui déposera plainte.



Le procureur a requis 3 ans de prison, interdiction d’entrer en contact avec des mineurs, et interdiction de délivrance de permis de visite accordé à la conjointe.



L’homme compte déjà 15 condamnations à son casier, pour vols, violence, destruction de biens et enlèvement.



Le comble, les faits se sont passés jeudi dernier. Ce jour là, l’homme comparaissait pour vol et avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis.