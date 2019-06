4 personnes déférées au parquet pour prostitution sur mineure

Dans la journée du jeudi 27 juin, quatre personnes ont été déférées au parquet pour des faits de recours à la prostitution sur une mineure de 15 ans. Les faits remontent à la mi 2018. Un des quatre mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire dans la soirée. Le parquet n'a pas obtenu de mandat de dépôt comme il le souhaitait. L'affaire sera jugée le 18 juillet 2019.Jeudi toujours, mais dans une toute autre affaire, Miri Tatarata, l'ancienne femme du journaliste JPK, et Francis Stein, son ami, ont aussi été déférés puis entendus tour à tour par le juge d'instruction , Frédéric Vue, puis par le juge des libertés et de la détention pendant plus de six heures. A l'issue de ces auditions, ils ont tous les deux été mis en examen pour meurtre et laissés libres sous contrôle judiciaire.