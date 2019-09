Affaire Boiron: Marc Ramel de retour à Tahiti et présenté au parquet

Arrivée de Marc Ramel au tribunal de Papeete

Me Bourion, avocat de Marc Ramel Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© MT Polynésie la Première

Absent lors de son procès, qui s'était tenu du 27 au 29 août à Papeete,Marc Ramel a atterri lundi soir aux alentours de 23h00 à l'aéroport de Tahiti Faa'a, comme l'ont révélé nos confrères de la Dépêche de Tahiti. Suite au mandat d'arrêt lancé contre lui, il a été aussitôt appréhendé par la police aux frontières (PAF) qui l'a gardé en détention une partie de la nuit.Marc Ramel est arrivé vers 9h30, ce mardi matin, au Palais de justice de Papeete pour être présenté au parquet. Le procureur de permanence devait lui signifier sa mise en détention.Selon son avocat, Me Dominique Bourion, son client n'a jamais voulu se soustraire à la justice. "On en a parlé ensemble, il m’a dit : puisque j’ai un mandat d’arrêt, puisque la justice veut m'incarcérer en attendant mon appel, je vais me présenter"."Ce mandat d'arrêt ne lui avait d'ailleurs pas encore été notifié", a précisé l'avocat."Son père est handicapé, il essayait de s’occuper de lui, de lui trouver aides et placement" en métropole, affirme Me Bourion.Il décrit son client comme "abattu". Ecoutez-le au micro d'Axelle Mésinèle.Marc Ramel avait été condamné jeudi dernier pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et cession de stupéfiants. Des faits d'une "gravité singulière", avait alors souligné le président du tribunal correctionnel, puisque la mineure en fugue faisait l'objet d'un appel à témoins.L'ancien gérant du Ute Ute avait également été condamné à une interdiction à vie d'exploiter un établissement de nuit et d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs.Son avocat a déjà fait appel et va déposer une demande de remise en liberté "sans doute demain [mercredi ndlr] matin".