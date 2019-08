Affaire Boiron : la procureure demande entre 6 mois et 5 ans ferme

"La montagne accouche d'une souris"

Trafic et cession d'ice

C’est la peine requise la plus lourde. La procureure, Elise Torabi, demande 5 ans de prison ferme à l’encontre de Sabine Boiron. "Comment, d'institutrice, on arrive à une telle dérive, s'interroge la procureure dans son réquisitoire. Comment une consommation d'ice entraîne une telle dépravation sexuelle ? Il a été question d'ice, de coke, de MDMA, d'ectasy..."Pour la procureure,, "sans elle, cette histoire n'aurait pas vu le jour. Elle en est l'instigatrice à tous les niveaux." Et de rappeler : "lorsqu'elle a passé le concours de professeur des écoles, j'espère qu'elle a appris que,. Madame Boiron a dû sécher cette heure de cours car, au lieu de cela, Sabine Boiron a vendu ces gamines." Et la procureure de rappeler l'état d'extrême détresse dans lequel se trouvait notamment une jeune fille de 17 ans, hébergée par Sabine Boiron : absence de sommeil depuis plusieurs jours, des hallucinations et des propos décousus, des problèmes oculaires et une paranoïa : ""., soupçonné d'avoir recouru à des prostituées de 12 et 16 ans et d'avoir proposé de l’ice à des mineures.pour atteinte sexuelle sur mineur et cession d’ice. Avec, comme facteur aggravant pour ce dernier, son absence lors du procès. La procureure a demandé un mandat d'arrêt et laisse à l'appréciation de la Cour la fermeture de son établissement de Papeete.pour corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. "On n'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel là, maintenant, tout de suite, en présence de mineures, a rappelé la procureure. On peut patienter. [...] Et le fait d'avoir 'bientôt 18 ans', ne fait pas une personne majeure. Avant 18 ans, on ne peut pas conduire, on ne peut pas voter. Donc, ce n'est pas parce qu'elle va sur ses 18 ans qu'on peut avoir recours à la prostitution."Une appréciation balayée par les deux avocats de Thierry Barbion, Me Frédérique Beaulieu, (avocate métropolitaine également de Dominique Strauss-Kahn, notamment) et Me François Quinquis qui ont. "La montagne a accouché d'une souris, résume Me Quinquis.pour, finalement, avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille qu'il pensait majeure et qu'il nie avoir rémunérée. Et jamais, il n'y a eu d'intention corruptrice. Une mineure a peut-être aperçu, subrepticement, quelque chose et encore, on n'en est pas sûrs."Me Thierry Jacquet, avocat de la partie civile, regrette d'être ainsi "lié par la procédure". "Le juge d'instruction décide s'il y a des éléments suffisants ou pas.. Après, je comprends que les victimes ne le vivent pas forcément très bien. Elles ne se sentent pas entendues."Sur les six jeunes filles, une seule a assisté au procès.Concernant le volet trafic de drogue, le procureur a requis entre 6 et 18 mois ferme mais aménageables à l'encontre de Patrick Céran-Jérusalémy, Temarii Cuthers, Heifara Amaru et Henri Marin. 24 mois avec maintien en détention, à l'encontre de Hamau Faatau, chauffeur, garde du corps et livreur d'ice présumé de Sabine Boiron, détenu dans une autre affaire. "Mon neveu était dans sa classe," explique-t-il. Et il raconte : "un jour, je suis resté à la chambre avec une des filles. Elle était complètement à l'Ouest, avec un méchant bobo à l'oeil, elle voyait la Lune...Nous avons eu des rapports." Sabine Boiron raconte une autre version : "J'étais en classe., elle pleurait au téléphone. J'étais fâchée après Faatau." "Mais normalement, après un viol, on le signale, on dépose plainte. On ne se contente pas de 'gronder' l'agresseur," s'insurge la procureure. Ces faits ne sont pas poursuivis, faute d'éléments à charge.Sabine Boiron s'emporte : "Moi, je n'ai jamais fourni d'ice aux mineures. Ceux qui ont fourni de l'ice aux mineures sont ici, dit-elle en pointant les suspects poursuivis pour vente et cession. -C'est faux, rétorque Hamau Faatau depuis le box des accusés. Elle en achetait pour faire fumer les filles."Le tribunal devrait rendre sa décision jeudi 29 août.