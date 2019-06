Affaire Erima : Flosse et Fritch reconnus coupables de détournement de fonds publics

Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Ce jeudi matin, le tribunal correctionnel a condamné le président du Tahoeraa à une peine de 2 ans de prison avec un sursis mise à l’épreuve de 3 ans, une inéligibilité de 3 ans, une interdiction d’exercer une fonction publique, 10 millions de Fcfp d’amende et l’obligation d’indemniser le Trésor Public. Le président du Pays a quant à lui écopé d’une amende de 5 millions de Fcfp.Les magistrats ont estimé que les faits commis par Gaston Flosse étaient d’une "gravité certaine", qu’il a "tenté de les dissimuler par différents artifices". Par contre, ils ont considéré qu’Edouard Fritch n’était pas à l’origine de l’infraction mise en place par son ancien mentor. Olga Henderson également poursuivie dans ce dossier a été condamnée à 5 millions de Fcfp d’amende et Hilda Henderson à une amende de 10 millions de Fcfp.Quant au préjudice matériel, Gaston Flosse a été condamné à verser à la commune de Pirae plus de 35,9 millions de Fcfp, plus de 46,2 millions pour Edouard Fritch. Hilda et Olga vont aussi rembourser personnellement et solidairement la mairie. Les quatre prévenus devront également payer 5 millions de Fcfp à la commune pour le préjudice moral.L'avocat d'Edouard Fritch, qui a plaidé la relaxe, n'est pas satisfait de la décision prise à l'encontre de son client. "J'ai plaidé la relaxe, mon client est déclaré coupable donc je ne suis pas satisfait (...) Ce n'est pas injuste, c'est un jugement du tribunal que je respecte. Après, j'ai le droit de le discuter et de le contester et le critiquer dans le cadre d'un éventuel appel", explique Me Yves Piriou, qui a donc 10 jours pour décider avec son client s'ils feront appel ou non de la décision.En 1989, l’ancien maire tahoeraa d’Arue avait construit son habitation à Erima à 400m d’altitude, Gaston Flosse s’installe à côté quelques mois plus tard. Sauf qu’Arue est pauvre en eau, et alimenter ses hauteurs s’avère impossible. La justice leur reproche d’avoir bénéficié gratuitement d’une alimentation en eau par le biais d’une station de pompage sortant de la rivière Nahoata à Pirae. L’achat du dispositif était payé par la commune d’Arue mais les factures d’électricité de 600 000 Fcfp par mois étaient supportées par Pirae.