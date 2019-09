Alann Poilvet du lycée hôtelier, meilleur apprenti de France

© Pascal Maillou Alann Poilvet avec l'équipe du lycée hôtelier

Ils étaient 21 sélectionnés au départ pour cette finale. 6 reviennent avec une médaille d’or dont un élève du lycée hôtelier de Punaauia. Alann Poilvet remporte une médaille dans la catégorie cuisine froide.Le nouveau meilleur apprenti de France avait déjà remporté la médaille d'or du concours international de cuisine en 2017 et le trophée Babette en 2018.Son plat et son dessert ont été très appréciés par le jury. Au menu : un rouget barbet levé, farci et ses trois garnitures. En dessert un cheesecake parfumé.