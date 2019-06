Retour sur l'affaire Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

C'est une affaire de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner qui est jugée ce lundi 24 juin aux Assises. Dans le box des accusés : Herehei aujourd’hui âgé de 26 ans. Le jeune homme aurait reproché à son oncle la disparition de sa boîte de paka avant d’en venir aux mains. Une altercation qui se terminera en drame. Les faits remontent au 22 avril 2017 à Tairapu-Est.Le procureur général a requis 5 ans de prison dont deux avec sursis avec mise à l’épreuve et un suivi au plan psychologique et psychiatrique. Des réquisitions qui ont été suivies puisque Herehei a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme et 2 ans de sursis. Il a également écopé d'une mise à l'épreuve.