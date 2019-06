Assises : un homme jugé pour assassinat et tentative d'assassinat

© Polynésie la 1ère / MT

Un tragique drame sur fond de jalousie... Au départ, c'est l'histoire d’un couple qui ne s’entend pas et qui finit par se séparer. Si jusque-là les choses semblent plus ou moins banales, la situation va dégénérer le 22 novembre 2017.En effet, la jeune femme de 28 ans s'est éprise d'un autre homme. Son ex-compagnon ne le supporte pas. Alors, ce jour-là, il sort de chez lui avec un couteau et se rend au domicile du couple. Il assène alors à son rival un coup de couteau au niveau coeur, la victime de 25 ans ne survivra pas... La jeune femme, elle, est touchée au cou.Durant deux jours, les jurés de la cour d'Assises devront notamment déterminer si l'accusé avait prémédité ses actes. Pour assassinat et tentative d'assasinat, l'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité.