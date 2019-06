Assises : tout savoir sur la vie étudiante

© Polynésie la 1ère / HYK

Quel statut pour l’étudiant polynésien ? Quelles aides pour les études, quels débouchés ? Autant de questions auxquelles une soixantaine de jeunes pourront répondre et échanger, ce mercredi, à l’Assemblée de Polynésie. D’anciens étudiants revenus de métropole ou de l’étranger ainsi que des étudiants aujourd’hui en cursus ont été contactés par le ministère de l’Education pour donner leur avis.Ce premier séminaire devrait permettre la mise en place d’un guichet unique pour renseigner et aider les étudiants polynésiens qui viennent des îles vers Tahiti ou qui quittent le territoire.Ces assises devraient aussi permettre de poser les bases d’un statut d’étudiant, très attendu notamment pour ce qui concerne les logements, les bourses ou encore les transports, sans oublier les débouchés une fois diplômés. "L'idée générale est de sortir de ce séminaire avec un plan d'actions pour pouvoir mener ensemble avec les étudiants une politique générale sur la vie étudiante et pourquoi pas avoir un statut étudiant ici en Polynésie française", explique Maratai Teihotaata, chargé de mission auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports."Je suis là pour m'informer des problématiques auxquels les étudiants et la famille font face (...) les aides au logement, le marché du travail...(...) On manque d'informations sur les aides ", confie cette étudiante en 3e année à l'école de commerce de Tahiti.Ce mercredi matin, Tiphaine Gribelin, conseillère technique jeunesse et sports au Ministère de l’éducation, était l'invitée Café de l'émission radio de Polynésie la 1ère. Elle est revenue sur ces premières assises mais également sur cette idée récurrente de créer au fenua un guichet unique pour les bacheliers.