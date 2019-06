FR : L’association A tauturu ia na i Paris soutient les malades Polynésiens en France L’association A tauturu ia na i Paris soutient les malades Polynésiens en France

Chaque année de 5 à 6 000 Polynésiens sont contraints de s’exiler de quelques jours à de longs mois pour pouvoir se faire soigner en France ou à l’étranger. Lorsqu’ils arrivent en métropole, la plupart d’entre eux sont dépaysés, loin de leurs repères et de leurs familles, dans une ville qu’ils ne connaissent généralement pas. L'association de bénévoles « A tauturu ia na i Paris » leur apporte un peu de réconfort et s’emploie à les divertir. Elle leur rend visite régulièrement et leur propose des sorties dans les hauts lieux touristiques de la capitale.Reportage d’Outremer la 1ère :