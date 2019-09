mahaena

Mahaena est une petite commune associée de Hitia o te ra entre mer et montagne, sur la cote est de Tahiti.Dans ce district isolé, la vie s’écoule paisiblement. Le village s’étire sur à peine trois kilomètres de route, c’est la plus petite commune de l’île de Tahiti.Il n’existe sur place qu’un seul magasin d’alimentation générale et l’activité économique y est réduite.