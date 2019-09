Barbion et Ramel libérés, Boiron maintenue en détention

Ce 23 septembre, la justice a accordé les demandes de remise en liberté déposées par les avocats de Thierry Barbion et Marc Ramel, dans l'affaire dite "Boiron".. L'homme d'affaire et l'ancien gérant du bar de Papeete, le Ute Ute, doivent tous les deux remettre leur passeport à la justice et pointer une fois par semaine, en gendarmerie.Sabine Boiron, en revanche, estAvec sept autres personnes, ils avaient été condamnés tous les trois, le 29 août dernier , pour corruption de mineurs, recours à la prostitution de mineurs et cession d'ice à des mineurs. Leurs avocats avaient déposé dans la foulée leurs demandes de remise en liberté. Leur procès en appel est prévu en janvier 2020.Le Conseil des Femmes de Polynésie et l'activiste foncier, Joinville Pomare, avaient publiquement demandé leur maintien en détention.