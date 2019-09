Black-out à Vahitahi : des habitants inquiets pour leurs denrées

Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Pour une raison indéterminée, le fioul n'a pas été chargé par le fournisseur sur le Taporo. Le navire a quitté Tahiti mardi 27 août et jeudi soir, les habitants de l'atoll de Vahitahi (Tuamotu-Est) ont été informés par les élus qu'il ne restait que deux fûts. Sans fût à bord du bateau, le groupe électrogène ne pourrait plus fonctionner à compter de dimanche 1er septembre. La prochaine rotation du Taporo est prévue dans 10 jours.Le groupe électrogène de la commune alimente les 68 habitants en électricité. Les habitants informés sont inquiets pour leurs denrées réfrigérées. Laurent Tiafairu est l'un d'eux...De son côté, la secrétaire générale de commune de Nukutavake, dont dépend l'atoll, assure que "la commande est bien partie". "Ce n'est pas un problème pour nous. Nous, les Paumotu, on a l'habitude de vivre avec des petites lumières, pas avec plein de lumières sur la route."