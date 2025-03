Cambriolages en série de Taravao à Faa'a ; deux frères de 15 et 21 ans interpellés

Partager :

Les enquêteurs ont résolu la série de cambriolages dans 7 stations essence et un bureau de poste entre Taravao et Faa'a. Ce qui interpelle, c'est le profil des voleurs : deux frères âgés de 15 et 21 ans, vivant à la rue, et dont la majorité du butin a servi à acheter de l'ice.

Selon nos confrères de TNTV, la série de cambriolages qui a frappé des stations essence, un supermarché et un bureau de poste entre Taravao et Faa'a, a été élucidée. Les deux suspects ont été interpellés par la police le 6 mars. Il s'agit de deux frères âgés de 15 et 21 ans et vivant à la rue. Le plus âgé des deux a été jugé lundi 10 mars pour sept faits de vol aggravé et un d’usage de stupéfiants et condamné à deux ans de prison dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Il devra en outre indemniser les commerces lésés. Les deux frères vivent à la rue depuis qu'ils ont décidé de quitter le domicile de leur père. Depuis le 9 janvier, ils ont cambriolé une supérette de Papara et 7 station essence, dont celle de Faa'a dans la nuit du 2 au 3 mars ainsi que le bureau de poste de Faa'a. Ils passaient par le toit et dérobaient des espèces, des tickets de jeu, du tabac, des aliments, des recharges de téléphone, de l'alcool...Le montant total du préjudice a été estimé à 7,5 millions de francs pacifique. Selon le jeune majeur, sur les 2,3 millions de francs pacifique d'espèces volés, 1,5 millions de francs pacifique aurait servi à acheter de l'ice. Le reste aurait été distribué à d'autres sans abri. Son frère, mineur, sera jugé plus tard par le tribunal pour enfants.

